Pınar Okulları Anaokulu - İlkokul

Sevgi, saygı, paylaşma, merhamet ve adaleti temel alan; İş bölümü, sorumluluk ve ahlaki değer yargılarını önceleyen; Başarı, disiplin ve özgüveni aşılayan; Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan, ’En Güvenli’’ ortamdır. Okul öncesi yıllar, çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir şekilde, çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmesinin gerçekleştirildiği yıllardır. Anaokullarımızda, çocuğun arkadaşları ve öğretmenleri ile kurduğu birebir iletişim; kendini ifade etme, dinleme ve el ...

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