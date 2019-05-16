0364 227 01 03
mail@ozelpinar.com, mail1@ozelpinar.com
Okul Marşımız
Ölçme Değerlendirme Sonuçları

  • PINAR KOLEJİ SİLM KENT KAMPÜSÜ

    PINAR KOLEJİ SİLM KENT KAMPÜSÜ SOSYAL VE TEKNOLOJİK DONATILARLA ÇORUM'UN HİZMETİNDE

    Daha Fazla

  • Erken Kayıt Fırsatı

    MY Kolej'li olma fırsatını bu sene erkenden yakalayın !

    Çağdaş eğitim metodları ve alanının 'en'leri öğretmenlerimiz ile birlikte çocuğunuzun geleceğini beraber kuruyoruz.

    Daha Fazla

  • Erken Kayıt Fırsatı

    MY Kolej'li olma fırsatını bu sene erkenden yakalayın !

    Çağdaş eğitim metodları ve alanının 'en'leri öğretmenlerimiz ile birlikte çocuğunuzun geleceğini beraber kuruyoruz.

    Daha Fazla

  • Anasınıfından Üniversiteye !

    Tecrübeli öğretmenlerimiz ve öncülüğünü üstlendiğimiz yeni eğitim modelleri ile öğrencilerimizi geleceğe taşıyoruz !

    Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

  • Anasınıfından Üniversiteye !

    Tecrübeli öğretmenlerimiz ve öncülüğünü üstlendiğimiz yeni eğitim modelleri ile öğrencilerimizi geleceğe taşıyoruz !

    Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

  • Anaokulunda Finlandiya Modeli !

    100 yıldan uzun bir süredir standartlarını koruyarak başarılı öğrenciler yetiştiren Finlandiya eğitim modeli artık MY Okullarında ! 

    Çocuklarımızın ufak yaşta farklı beceriler kazanmalarını ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bu model ile başarının temellerini ufak yaşlardan oluşturuyoruz.

  • Anaokulunda Finlandiya Modeli !

    100 yıldan uzun bir süredir standartlarını koruyarak başarılı öğrenciler yetiştiren Finlandiya eğitim modeli artık MY Okullarında ! 

    Çocuklarımızın ufak yaşta farklı beceriler kazanmalarını ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bu model ile başarının temellerini ufak yaşlardan oluşturuyoruz.

  • MY Maker ile Geleceğin Dahileri !

    Kodlama ve robotik eğitimimizle üretmekten korkmayan nesiller yetiştiriyoruz !

    Codorg, Scratch Jr. ve Scratch, Kodu Game, Tinkercad 3d, Arduino, Mblock gibi çağı yakalayan araçlarla desteklenen kodlama ve robotik eğitimleri ile; üretmekten korkmayan, neden sonuç ilişkisi kurabilen nesiller yetiştiriyoruz.

  • MY Maker ile Geleceğin Dahileri !

    Kodlama ve robotik eğitimimizle üretmekten korkmayan nesiller yetiştiriyoruz !

    Codorg, Scratch Jr. ve Scratch, Kodu Game, Tinkercad 3d, Arduino, Mblock gibi çağı yakalayan araçlarla desteklenen kodlama ve robotik eğitimleri ile; üretmekten korkmayan, neden sonuç ilişkisi kurabilen nesiller yetiştiriyoruz.

Sizi Arayalım

Kayıt Bilgi Formu

Sınav Kayıt Formu

Yol Tarifi

Başarılarımız

Özel Pınar Koleji olarak sayısız kulvarda edindiğimiz derecelerimiz.

Tümü

#

alt
TEOG Başarısı Ödüllendirildi 2019-05-16 14:20

#

alt
Pınar Koleji'nden Bir Başarı Daha 2019-05-16 14:19

Duyurular

Özel Pınar Koleji güncel duyurular.

Tümü

#

alt
BURSLULUK SINAVI 2021-02-17 17:09

#

alt
ANASINIFIMIZ SİLM KENT KAMPÜSÜMÜZDE GENİŞ, FERAH VE ZENGİN EĞİTİM MODELLERİ İLE ÇOCUKLARIMIZIN SICAK YUVASI 2020-11-25 13:05

#

alt
PINAR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ TURNA KUŞLARINI UMUT , BARIŞ ,SEVGİ İÇİN GÖKYÜZÜNE BIRAKTI 2020-11-25 12:55

#

alt
ONLINE EĞİTİMDE PINAR KOLEJİ 2020-11-25 12:51

#

alt
PINAR KOLEJİ SİLM KENT KAMPÜSÜ EĞİTİME BAŞLADI 2020-11-25 12:49

#

alt
PINAR BARIŞ HAREKATINDA MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ. 2019-11-01 11:37

#

alt
PINAR KOLEJİ GELENEKSEL “DOĞA YÜRÜYÜŞÜ” 2019-11-01 11:33

Etkinlikler

Özel Pınar Koleji son etkinliklerimizden kareler.

Tümü

Veli
Rehberi

Pınar Koleji Pınar Life

Öğrencilerimizin, oyunlarla eğlenerek okul hayatına adım atmalarını, hoşgörünün filizlendiği bir ortamda eğitim hayatına merhaba demelerini hedefliyoruz. Minik yavrularımızın, eğitim hayatlarında mutlu olmaları için sevgi, bilgi ve hoşgörümüzle yanlarında olmaktayız.

Yemek
Hizmetleri

#PınarAkademi

Pınar Akademi Nedir ?

Pınar Akademi; öğrencilerimizin ulusal sınavlardaki başarısını en üst seviyeye çıkarmak için hazırlanmış bir sistemdir.

Alanının “En”leri öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize, sistemli bir şekilde sınava hazırlık programları uyguluyor, onları geleceğe başarılarla taşıyoruz. Pınar Akademi’de sabah erken saatte başlayan eğitimler, öğrencinin hem rahat olabileceği hem de disiplinli bir şekilde ders çalışabileceği alanlarda; kahve makineleri, satranç masaları gibi materyallerle birlikte mükemmel bir iklim oluşturulmaktadır.

Detaylar

Pınar Okulları Eğitim Modelleri

Alanının 'En'leri öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi sistemli bir şekilde geleceğe hazırlıyor, ulusal sınavlarda başarıya ulaştırıyoruz.

Tümü
alt

MY Lingo

Murat Yıldırım Eğitim Kurumlarının özgün dil öğretme programı olan My Lingo ile dil eğitimi yalnızca bir ders değil, bütün bir keşif ve vizyon dersine dönüşüyor. Öğrencilerimiz Dünyayı tanıyor. Tüm dünyayı yakından takip edebilir hale geliyor. Yabancı Diller İngilizce (zorunlu) Almanca (zorunlu) Murat ...

DetaylarDetaylarDetaylar
alt

MY Follow

Öğrencinin akademik ve eğitsel gelişimini kendi kapasitesi ile orantılı bir şekilde ilerlemesini temel alır. Bu temel doğrultusunda öğrencimizin ilgisi, yetenekleri ve öğrenme stili keşfedilir. Kesif sürecinden sonra öğrencimiz belirli aralıklarla gireceği hem kurumsal hem de özel deneme sınavlarımızla sürekli ölçülür, ...

DetaylarDetaylarDetaylar
alt

MY Maker ve Akıl Oyuları

Interactive Programlar ile Online Dersler My Maker, öğrencilerimize robotik, kodlama ve temel mühendislik eğitimi verdiğimiz özgün bir Murat Yıldırım Eğitim Kurumları markasıdır. Malzemeyi tanıma, denklem kurma, karmaşık sistemlerle çalışma ve temel üretme becerilerini geliştirmek üzere inşa edilen My Maker Türk ...

DetaylarDetaylarDetaylar

Pınar Okulları Bölümlerimiz

29

Yıllık Tecrübe

18

Kampüs

41

Şube

67500

Kapalı Alan

412

Sınıf

600+

Çalışan

20000+

Mezun
MY Online Akademi