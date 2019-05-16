PINAR KOLEJİ SİLM KENT KAMPÜSÜ SOSYAL VE TEKNOLOJİK DONATILARLA ÇORUM'UN HİZMETİNDE
MY Kolej'li olma fırsatını bu sene erkenden yakalayın !
Çağdaş eğitim metodları ve alanının 'en'leri öğretmenlerimiz ile birlikte çocuğunuzun geleceğini beraber kuruyoruz.
MY Kolej'li olma fırsatını bu sene erkenden yakalayın !
Çağdaş eğitim metodları ve alanının 'en'leri öğretmenlerimiz ile birlikte çocuğunuzun geleceğini beraber kuruyoruz.
Tecrübeli öğretmenlerimiz ve öncülüğünü üstlendiğimiz yeni eğitim modelleri ile öğrencilerimizi geleceğe taşıyoruz !
Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.
Tecrübeli öğretmenlerimiz ve öncülüğünü üstlendiğimiz yeni eğitim modelleri ile öğrencilerimizi geleceğe taşıyoruz !
Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.
100 yıldan uzun bir süredir standartlarını koruyarak başarılı öğrenciler yetiştiren Finlandiya eğitim modeli artık MY Okullarında !
Çocuklarımızın ufak yaşta farklı beceriler kazanmalarını ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bu model ile başarının temellerini ufak yaşlardan oluşturuyoruz.
100 yıldan uzun bir süredir standartlarını koruyarak başarılı öğrenciler yetiştiren Finlandiya eğitim modeli artık MY Okullarında !
Çocuklarımızın ufak yaşta farklı beceriler kazanmalarını ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bu model ile başarının temellerini ufak yaşlardan oluşturuyoruz.
Kodlama ve robotik eğitimimizle üretmekten korkmayan nesiller yetiştiriyoruz !
Codorg, Scratch Jr. ve Scratch, Kodu Game, Tinkercad 3d, Arduino, Mblock gibi çağı yakalayan araçlarla desteklenen kodlama ve robotik eğitimleri ile; üretmekten korkmayan, neden sonuç ilişkisi kurabilen nesiller yetiştiriyoruz.
Kodlama ve robotik eğitimimizle üretmekten korkmayan nesiller yetiştiriyoruz !
Codorg, Scratch Jr. ve Scratch, Kodu Game, Tinkercad 3d, Arduino, Mblock gibi çağı yakalayan araçlarla desteklenen kodlama ve robotik eğitimleri ile; üretmekten korkmayan, neden sonuç ilişkisi kurabilen nesiller yetiştiriyoruz.
Öğrencilerimizin, oyunlarla eğlenerek okul hayatına adım atmalarını, hoşgörünün filizlendiği bir ortamda eğitim hayatına merhaba demelerini hedefliyoruz. Minik yavrularımızın, eğitim hayatlarında mutlu olmaları için sevgi, bilgi ve hoşgörümüzle yanlarında olmaktayız.
Pınar Akademi; öğrencilerimizin ulusal sınavlardaki başarısını en üst seviyeye çıkarmak için hazırlanmış bir sistemdir.
Alanının “En”leri öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize, sistemli bir şekilde sınava hazırlık programları uyguluyor, onları geleceğe başarılarla taşıyoruz. Pınar Akademi’de sabah erken saatte başlayan eğitimler, öğrencinin hem rahat olabileceği hem de disiplinli bir şekilde ders çalışabileceği alanlarda; kahve makineleri, satranç masaları gibi materyallerle birlikte mükemmel bir iklim oluşturulmaktadır.
Alanının 'En'leri öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi sistemli bir şekilde geleceğe hazırlıyor, ulusal sınavlarda başarıya ulaştırıyoruz.
Adres : Bağlıca Mah. Etimesgut Bulvarı No:54
Telefon : 03122568019 /
E-Posta : baglica@myokullari.com
Adres : Yenibatı Mah. 2400. Sk. Cad. No: 17/1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon : 0312 255 19 19 /
E-Posta : batikent@myokullari.com
Adres : Bağlıca Mah. Etimesgut Bulvarı No:54 Etimesgut / ANKARA
Telefon : 0312 256 80 19 /
E-Posta : etimesgut@myokullari.com
Adres : Kanuni Mah. Osmangazi Cad. NO:130 Keçiören/ANKARA
Telefon : 0312 580 4 580 /
E-Posta : kecioren@myokullari.com
Adres : Işıklı Mahallesi Işıklı Mücavir Sokak No:738/2 Efeler/AYDIN
Telefon : 0 256 226 00 20 / 0 256 226 00 30
E-Posta : aydin@myokullari.com
Adres : Konak Mahalllesi Lise Sokak No: 5 Beşevler/Nilüfer/BURSA
Telefon : 0224 666 19 19 /
E-Posta : bursa@myokullari.com
Adres : Alaaddinbey Mahallesi, Pazar Cad No:23, 16120 Nilüfer/Bursa
Telefon : 0224 443 67 67 /
E-Posta : bursa@myokullari.com
Adres : Yeniyol Mah.Gazi.14.Sk. No:5 ÇORUM
Telefon : 0364 225 21 85 /
E-Posta : mail@ozelpinar.com
Adres : Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. No: 239 ÇORUM
Telefon : 0364 333 06 01 /
E-Posta : mail@ozelpinar.com
Adres : Üçtutlar Mahallesi Binevler 19. Sok. No:10 - ÇORUM
Telefon : 0364 227 01 03 /
E-Posta : mail@ozelpinar.com, mail1@ozelpinar.com
Adres : Yukarı Söğütönü mh. Çevreyolu cd. 778-1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR(Bursa Yolu 10.KM)(Aytenusta-Opet Yanı)
Telefon : 0222 231 54 54 - 0222 231 08 31 / 0530 179 05 41
E-Posta : eskisehir@myokullari.com
Adres : Gökevler Mah. 2312 Sok. No:18/C-1 Esenyurt/İSTANBUL
Telefon : 0212 853 62 90 /
E-Posta : istanbul@myokullari.com
Adres : Emek Mahallesi Tuğra Sokak No: 31/22 Safranbolu/KARABÜK
Telefon : 0370 725 12 78 / 0553 909 01 78
E-Posta : karabuk@myokullari.com
Adres : Yeniköy Merkez Mahallesi, Kolej Cd. No:48, 41275 Başiskele/Kocaeli
Telefon : 0542 690 41 69 / 0542 692 41 69
E-Posta : kocaeli@myokullari.com
Adres : 75. Yıl Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:71 Yunusemre/MANİSA
Telefon : 0236 302 06 06 /
E-Posta : manisa@myokullari.com
Adres : Yunus Emre Mah. Hatuniye Sk. No: 10/12 Merzifon/AMASYA
Telefon : 0358 513 65 00 /
E-Posta : merzifon@myokullari.com
Adres : İzmit Yolu Üzeri No:138 Yalova
Telefon : 0226 352 07 07 /
E-Posta : yalova@myokullari.com
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